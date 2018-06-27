"الأعلي للإعلام" يخاطب الفضائيات لحذف المشاهد المخالفة للمعايير من دراما رمضان
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:24 م
ميسون أبو الحسن
قرر المجلس الأعلي للاعلام، مخاطبة القنوات الفضائية المعنية، لحذف المشاهد المخالفة للمعايير في المسلسلات التي عرضت علي شاشتها خلال شهر رمضان، وذلك عند إعادة عرضها علي شاشاتها.
وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تشمل المشاهد ما جاء في مسلسل "ضد مجهول"، مشهد قيام الأم بغسل جثة ابنتها، حيث جاء المشهد صادماً للمشاهدين خاصة مع تصويره بشكل بطيء ولعدة دقائق، ومشهد إمساك البطلة غادة عبدالرازق قاتل ابنتها ووضعه فى قفص حديدي فى الصحراء وحرقه، وكذلك مشهد قيام زوجتا بطل مسلسل "أيوب" بقتله والتمثيل بجثته، وفى مسلسل فوق السحاب مشهد ترويج للمخدرات.
•ويشمل الحذف أيضا فى مسلسل فوق السحاب مشاهد تروج للسحر والشعوذة ومشهد تدخين المخدرات الذي يصاحبه حوار يحفز علي التعاطي، وتتضمن المشاهد أيضا ما يتعلق بواحدة من أهم فئات المجتمع وهم ذوي الاحتياجات الخاصة وهو مشهد تعذيب شاب معاق في مسلسل "ممنوع الإقتراب أو التصوير" والذي نفذ بشكل يحمل تحريضا علي العنف وحضا علي الكراهية.
كان المجلس قد أقر المذكرة التي قدمتها لجنتا الرصد والتقييم الاعلاميً برئاسة الدكتورة سوزان قلليني، والشكاوى برئاسة الاستاذ جمال شوقي، فيما يخص المشاهد المحددة داخل المسلسلات المذكورة، والتي تمت الموافقة علي حذفها طبقا لقرار المجلس برئاسة الاستاذ مكرم محمد أحمد وفقا للمعايير التي أقرت سابقا.
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