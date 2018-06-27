"الأعلى للإعلام" يعيد تشكيل لجنة التراخيص بالمجلس

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعادة تشكيل لجنة التراخيص، برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعضوية كل من السادة الأستاذ عبد الفتاح عبد المعز علي الجبالي وكيل أول المجلس، والأستاذ محمد عبد السلام خليفة العمري وكيل المجلس، والمستشار محمد لطفى عبد الباقي جودة عضو المجلس، والأستاذ مجدي عبد الفتاح سيد أحمد لاشين عضو المجلس، والأستاذ أحمد جمال الدين أمين محمود أمين سليم، أمين عام المجلس، كما يدعى إلى جلسات اللجنة المستشار أحمد عبد العزيز المستشار القانوني للمجلس.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تختص اللجنة بما يلي:





•التراخيص لشركات بث وإعادة البث وشركات الكيبل.





•تلقي إخطارات إنشاء الصحف والمجلات الصادرة عن شركات أو مؤسسات مساهمة أو جمعيات أو أندية أو هيئات حكومية أو أحزاب.





•تراخيص الطباعة والتوزيع للصحف الأجنبية داخل مصر.





•التراخيص لمحطات القنوات الفضائية والإذاعات والمواقع الإلكترونية .



