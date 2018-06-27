خالد الجندي يحذر المصريين من الانشغال بهزيمة المنتخب في كأس العالم (فيديو)

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الانشغال بالنكسة الكروية، التى حدثت للمنتخب الوطنى فى كأس العالم، عن الانجازات الفردية التى يحققها أبناء الوطن فى البطولات الفردية، فى مختلف الألعاب والتى يحصلون فيها على الذهبيات، وعلم مصر يرفرف فى أكثر من 40 دولة دون النظر لهم.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "العقلاء لابد أن يغلقوا ملف صفر المونديال، البطولات الفردية لا تأخذ حقها، لأن هناك اهتمام كبير بالبطولات الجماعية".

واستكمل الجندى: "فى حاجة تانى تعتبر نظير شؤم وكارثية، وهى أن البطولات الكروية وخلافها، تستهوى الجماهير، وتغطى على البطولات العلمية التى يحققها أبناء الوطن".