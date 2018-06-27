خالد الجندي: أمريكا وأوربا بيبنوا مستقبلهم بالمصريين (فيديو)

أعرب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن آسفه لما تقوم به الدول الأوربية وأمريكا، لقيامها بالنظر للشباب المصرى المتفوق فى الأبحاث العلمية والتكنولوجيا بعين الاعتبار، مشيرا إلى أننا لا نجيد الاحتفاء بالنوابغ لدينا أو توفير الجو المناسب لعملهم، وهذا أمر الخطورة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "لدينا ثروة هائلة، من شباب عباقرة، الدول الأخرى بتأخدهم عشان تبنى مستقبلهم، وبيوفروا له كل سبل الراحة، وإحنا الدولة اللى صرفنا عليه، فؤجئنا إن العالم الشاب الألمانى أو الأمريكى من أصل مصرى".