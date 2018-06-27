"الوزراء": "ناقشنا في اجتماع اليوم موضوعات كثيرة منها توفير السلع والصحة وخدمات أخرى

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش برنامج الحكومة المنتظر عرضه على البرلمان قريبًا، متابعًا: "ناقشنا موضوعات كثيرة منها توفير السلع والصحة وخدمات أخرى".





وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، أن المدارس اليابانية تقدم برنامج دراسي مصري، وتتميز بوجود برامج بها تركز على بناء الشخصية والسلوك.





وأوضح أن التعليم الياباني يركز على بناء شخصية الطفل، والقيم، والسلوكيات الاجتماعية، معقبًا: "نأمل أن يكتب لهذه التجربة الجديدة النجاح".



