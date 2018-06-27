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سعد سمير يتحدث عن خبر اعتزال محمد صلاح

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:14 م
سعد سمير يتحدث عن خبر اعتزال محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

قال سعد سمير لاعب فريق الكرة بنادي الأهلي ومنتخب مصر، إنه لا يعلم أي شيء عن موضوع اعتزال محمد صلاح الدولي، مشددا على أن اللاعبين لم يتحدثوا معه حول هذا الامر.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "أعتقد أننا كنا الدولة الوحيدة التي يشارك منتخبها في كأس العالم، في الوقت الذي يقوم الجميع بالتقطيع فينا، لا أقصد هنا الانتقاد الفني، ولكن دخلنا في ازمات جانبية".

 

واستطرد قائلا: "الانتقادات خارج الكرة كانت تغضبنا بشدة، نعتذر لكل الجمهور، كان يجب أن نسعدهم، ولكن الفترة المقبلة سوف نجتهد في المباريات القادمة".

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