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أول تعليق من مدرب ألمانيا عقب وداع مونديال روسيا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:11 م
أول تعليق من مدرب ألمانيا عقب وداع مونديال روسيا
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علي نبوي
 

علق يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا على خروج الماكينات الألمانية من الدور الأول لبطولة كأس العالم بروسيا، عقب الخسارة من كوريا الجنوبية بهدفين دون رد في إطارمباريات الجولة الثالثة من المونديال.

وقال لوف عقب نهاية المبارةا :"يصعب إيجاد تفسير مقنع لما حدث. تهانينا للمنتخبين المتأهلين، نحن لم نستحق أن نكون أبطالًا للعالم مرة أخرى ولم نستحق عبور دور المجموعات".

وأضاف "أعتقد أننا قمنا بالتحضير جيدًا للبطولة وكنا نعلم بأن المنتخبات الأخرى تنتظرنا بسكاكين بين أسنانها ونحن لم نظهر قدراتنا".

وحول مستقبله قال "أنا أعيش حالة من الصدمة في الوقت الحالي، أحتاج بضعة ساعات فعليك التفكير بهدوء".

المزيد عن: يواكيم لوف مدرب ألمانيا لوف كوريا خروج ألمانيا
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