المصري البورسعيدي يخطف هدف الأهلي

نجح مسؤولو نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبيه، في الحصول على خدمات النيجيري إيزي إيميكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يصل اللاعب، مساء اليوم إلى القاهرة ويتجه إلى بورسعيد، بعد إرسال مسؤولو الفريق البورسعيدي، تذاكر الطيران له من أجل إنهاء الاتفاق بشكل نهائي.





وكان إيميكا، وقع للمصري خلال الساعات الماضية لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، عبر البريد الإلكتروني، ويتبقى إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة للإعلان عن الصفقة رسميًا.





ويعتبر إيميكا، أحد أهم الأوراق التي كان يرغب الأهلي، في التعاقد معه خلال الموسم المقبل، لتدعيم صفوفه قبل استئناف غمار دوري أبطال إفريقيا.