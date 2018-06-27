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الدولار يرتفع في البنوك اليوم الأربعاء 17-6-2018.. تعرف على السعر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:10 م
الدولار يرتفع في البنوك اليوم الأربعاء 17-6-2018.. تعرف على السعر
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استقر سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، وذلك بعد ارتفاعه في بنكي التجاري الدولي وقناة السويس، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء.


ورفع بنك قناة السويس، سعر الدولار إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، مقابل 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.


وصعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، إلى 017.8 للشراء و17.94 جنيه للبيع، مقابل 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.


واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة لدى تعاملات المساء عند 17.84 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.


وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.


واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.، وهي نفس مستويات التعاملات الصباحية.


وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.


وظل سعر الدولار ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.


كما بقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي القاهرة والإسكندرية عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

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