بالية "زوربا" في حفلين علي مسرح أوبرا الإسكندرية

تقدم فرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل، العرض العالمى "باليه زوربا" للمؤلف الموسيقى اليونانى ميكس ثيودوراكيس في يومين متتاليين في الثامنة مساء أيام الاثنين، الثلاثاء 2 و3 يوليو على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية بطولة نجوم فرقة بالية أوبرا القاهرة "هاني حسن ، ممدوح حسن ، انيا اهسين ، كاترينا ايفانوفا ، زينب محمد ، محمد فضلون و اسلام لدسوقي " تدور أحداث العرض الذى صمم رقصاته "لوركا ماسين" فى فصلين داخل إحدى قرى اليونان ، وتحكى عن الرحالة اليونانى "زوربا" الذى يعشق الحياة وتعشقه النساء ، وخلال إحدى رحلاته تجمعه بـ "أورتانس" قصة حب لكنها لا تكتمل بسبب موتها المفاجئ مما يترك بداخله حزناً كبير ، لكن صديقه "جون" الذى فشل أيضاً فى الحصول على قلب محبوبته "مارينا" يدعوه للتمسك بالحياة على موسيقى ورقصة الحياة المشهورة باسم "زوربا".

يذكر أن باليه "زوربا" للمؤلف الموسيقى اليونانى ميكس تيودوراكس قدم لأول مرة خلال مهرجان كركالا الموسيقي في روما عام 1971 حينما شاهده 200 متفرج ، قبل أن يعود لنفس المهرجان بنفس النجاح عام 1998.

وحقق العرض أعلى معدلات الحضور في تاريخ مسرح "أرينادي فيرونا" عند عرضه للمرة الأولى عام 1988 كما طاف مسارح اكثر من 15 دولة شاهده خلالها 2 مليون متفرج.