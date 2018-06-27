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عاجل.. يواكيم لوف يفكر في الرحيل عن منتخب ألمانيا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:08 م
عاجل.. يواكيم لوف يفكر في الرحيل عن منتخب ألمانيا
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منى العوضي
 
أكدت تقارير صحفية ألمانية، أن يواكيم لوف المدير الفني للماكينات الألمانية يدرس التقدم باستقالته من تدريب المنتخب الألماني عقب الخروج المذل من الدور الأول ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد قرر، في الفترة الماضية، تمديد عقد يواكيم لوف حتى عام 2022.

تولى لوف تدريب الماكينات الألمانية بعد مونديال 2006، وخلال تلك السنوات وصل إلى الدور نصف النهائي في كل البطولات التي شارك فيها، وتوج بمونديال 2014.
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