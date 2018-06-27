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رئيس قطاع الطب العلاجي السابق: 70 ألف طبيب يعملون بالسعودية بسب قلة الدخل بمصر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:06 م
رئيس قطاع الطب العلاجي السابق: 70 ألف طبيب يعملون بالسعودية بسب قلة الدخل بمصر
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جهاد جمال
 
قال الدكتور هشام شيحة، رئيس قطاع الطب العلاجي السابق، إن عدد الأطباء في مصر حوالي 260 ألف طبيب. 

وأشار شيحة، خلال تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء، إلى أن عدد الذين على قوة العمل يقدروا بـ 100 ألف طبيب، كاشفًا عن أن عدد الأطباء العاملين بوزارة الصحة حوالي 65 ألف طيب، لافتًا لأن أطباء التكليف أغلبهم يعتذرون عن العمل بسبب ضعف الرواتب. 

ونوه أن 70 ألف طبيب مصري يعملون بالسعودية، لافتًا إلى أن سبب هروب الأطباء من مصر هو قلة الدخل، قائلًا: دي مشكلة دولة وليست وزارة الصحة". 
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