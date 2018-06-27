"الإنتاج الحربي": انتهينا من تدقيق بيانات 17 مليون من إجمالي 22 مليون بطاقة خبز

قال اللواء مهندس مصطفى الصادق، رئيس مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي،: "ساهمنا في أغلب المشروعات القومية بالبلد، ونعتبره واجب وطني، ووفرنا 2500 داعم فني، ووفرنا 1000 مضخة بيانات، بالتنسيق مع الوزارات المختلفة".





وأضاف "الصادق"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء،: "نعمل في سلسلة تتبع الأدوية، ومنظومة التموين والخبز"، موضحًا أنهم يعملوا منذ عام وتصف لدعم منظومة الخبز بالتعاون مع وزارة التموين.



