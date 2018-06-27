الرئيس التركي يناقش أعمال البرلمان ومرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعمال البرلمان ومرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، التي انتهت منذ يومين، وذلك في اجتماع عقد، اليوم الأربعاء، في المجمع الرئاسي، رفقة دولت باهجة لي زعيم حزب الحركة القومية.



كما حضر الاجتماع، بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي، ووزيري العدل والطاقة عبد الحميد غُل، وبراءت البيرق، ونواب الحركة القومية، سميح يالجين وجلال آدان ومصطفى قلايجي، فيما استمر الاجتماع لحوالي 40 دقيقة.



وبحسب بيان صدر عن اللجنة العليا للانتخابات، حصل حزب "العدالة والتنمية" على 41.85% من الأصوات، وحصل "الشعب الجمهوري" على 22.48%.



تلاهم حزب "الشعوب الديمقراطي" بحصوله على 11.7%، و"الحركة القومية" على 10.9%، و"إيي" على 9.89%، و"السعادة" على 1.33%، و"الوطن" على 0.23% من الأصوات، في الانتخابات البرلمانية.



فيما حصل "أردوغان"، في الانتخابات الرئاسية، على 52.59% من الأصوات، تلاه "محرم إنجه" مرشح "الشعب الجمهوري"، بـ30.64%، طبقًا للبيان.



بينما حلّ صلاح الدين دميرطاش مرشح "الشعوب الديمقراطي" بـ8.4%، ثم "مرال أقشنر" مرشحة حزب "إيي"، على 7.29%، ثم "تمل قرة ملا أوغلو" مرشح حزب "السعادة" بـ0.89%، و"دوغو بيرنجك" مرشح "الوطن" على 0.20% من الأصوات.

