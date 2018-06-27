3 طرق مختلفة لتحضير حمام العروس بالمنزل.. جربي الأنسب

ترغبين في رائحة عطرة، وجلد ناعم يوم زفافك، تريدين القيام بعمل حمام العروس بنفسك في المنزل دون اللجوء لمراكز تجميل، لذا جمعنا لكِ 3 طرق مختلفة لتحضيره بنفسك واختيار الأنسب لكِ:-





حمام العروس على الطريقة المصرية

المكونات

ليفة خشنة

حجر طبي أو حجر عادي

صابون نابلسي (صابون زيت الزيتون)

كوبان من الترمس المطحون

كوبان من العسل

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

1/4 كوب من ماء الورد

20 قطرة من الزيت العطري المفضل لكِ

طريقة التحضير

1- قومي بملء حوض الاستحمام بالماء الساخن مع غلق الحمام لضمان احتباس البخار بالداخل.

2- عرضي الجسم للبخار المتصاعد قليلاً، أو استلقي في الماء الساخن لمدة 5 دقائق لفتح المسام.

3- قومي بعمل رغوة من الصابون النابلسي على الجسم بالكامل والقدمين واتركيها لمدة 20 دقيقة.

4- باستخدام الليفة، قومي بتدليك الجسم جيداً في حركات دائرية وباستخدام الحجر الطبي دلكي الكعبين، ثم يُشطف الجسم بالماء الدافيء.

5- اخلطي الترمس، العسل، الليمون، وماء الورد في وعاء عميق، ثم وزعي الماسك على بشرة الوجه والجسم واتركيه لمدة 20 دقيقة أخرى.

6- قومي بفرك الماسك بأطراف الأصابع، واشطفي الجسم جيداً بالماء الفاتر.

7- جففي الجسم جيداً، وضعي طبقة من اللوشن المرطب أو زيت الأطفال.





حمام العروس السوداني

المكونات

الدلكة السودانية (تتوفر لدى محلات العطارة)

مخمرية

ليفة خشنة

طريقة التحضير

1- عرضي الجسم للبخار الساخن لفتح المسام لمدة 5 دقائق.

2- ادهني الدلكة السودانية على الجسم بأكمله، وعرضي الجسم للبخار مرة أخرى للسماح للجلد بامتصاص الزيوت العطرية واتركي الدلكة لمدة 20 دقيقة.

3- قومي بفرك الجسم باستخدام الليفة في حركات دائرية ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

4- ضعي طبقة من زيت الأطفال على الجسم بعد تجفيفه، وقليل من المخمرية في أماكن النبض مثل العنق، الرسغ وخلف الركبة لتعطير الجسم لفترة طويلة.





الحمام المغربي للعروس

المكونات اللازمة

صابون مغربي (متوفر بمحلات العطارة)

الليفة المغربية

زيت لافندر

طمي مغربي

ماء ورد

مسحوق الشبة

طريقة التحضير

1- عرضي الجسم للبخار الساخن قبل البدء بتطبيق الحمام المغربي.

2- ضعي الصابون المغربي على الجسم والعنق، واتركيه لعدة دقائق ثم يشطف بالماء الدافيء.

3- افركي الجسم في حركات دائرية باستخدام الليفة المغربية لتنشيط الدورة الدموية والتخلص من الجلد الميت.

4- أضيفي زيت اللافندر للماء وقومي بشطف الجسم بالخليط لتعطيره.

5- افردي قناع الطمي المغربي على الجسم بعد عجنه بماء الورد واتركيه على البشرة لمدة 10 دقائق.

6- افركي القناع جيداً، ثم اشطفيه بالماء الفاتر وجففي الجسم جيداً.