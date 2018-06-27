تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. "تحيا مصر": تمويل 7386 مشروعاً للمرأة المعيلة بقيمة 113 مليون جنيه (صور)

الصندوق: تمويل 15 مشروعا في حلايب وشلاتين وأبو رماد بقيمة نصف مليون جنيه

أعلن صندوق "تحيا مصر" أن عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن برنامج دعم وتمكين المرأة المعيلة "مستورة" بلغ 7386 مشروعًا حتى يونيو الجاري، بتمويل قيمته 113 مليون جنيه تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقام الصندوق بصرف مبلغ ‏100‏ مليون جنيه قيمة الشريحة الثانية من تمويل البرنامج البالغ قيمته الإجمالية 250 مليون جنيه، وذلك لضمان تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وخلق فرص عمل لها لتتمكن من مواجهة الأعباء اليومية واستغلال إمكانياتها المتاحة لضمان حياة كريمة لها ولأسرتها، لاسيما وأن المرأة المعيلة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق برنامج "مستورة" في خطابه بمناسبة عيد الأم وعام المرأة المصرية 2017، وكلف صندوق تحيا مصر بتمويل البرنامج.

ويستهدف برنامج "مستورة" كل امرأة قادرة على العمل وليس لها دخل ثابت، ويتراوح عمرها ما بين 21 و60 سنة، ليساعدها على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع، وذلك بتسليمها قرض في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.

وتتراوح قيمة التمويل ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، يسدد شهريا على مدار عامين بدون فائدة.

وتشمل المشروعات الممولة من برنامج" مستورة" كافة الأنشطة المدرة للدخل، ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي البالغ عددها 93 فرعا في جميع أنحاء الجمهورية، ليصل البرنامج لأكبر عدد من المستفيدات حتى أقصى الحدود، وبالفعل تم تمويل 15 مشروعا في حلايب وشلاتين وأبو رماد بقيمة نصف مليون جنيه.

ويشترط على المتقدمات للبرنامج التالي:

- استيفاء طلب الحصول على مشروع" مستورة" من بنك ناصر الاجتماعي.

- أن تكون المتقدمة تحمل الجنسية المصرية.

- الإقامة الدائمة في المكان الذي سيصدر منه القرض.

- عدم وجود قروض غير مسددة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- استيفاء البحث الاجتماعي بمعرفة فروع بنك ناصر الاجتماعي .

- استيفاء نموذج استعلام لكل متقدمة.

- بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد.

- إيصال إيجار أو كهرباء أو غاز حديث إن وجد.