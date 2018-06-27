مصرع شخص وإصابة 10 بحادث تصادم سيارتين بالفيوم

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر أسيوط الغربى باتجاه أسيوط أمام كافيتريا فى مركز طامية بمحافظة الفيوم.



تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية بالحادث.



تبين من التحقيقات ان الحادث وقع بين السيارة رقم 23799 ملاكى الفيوم قيادة عادل محمد سيد (26 سنة ) مقيم بالواسطى محافظة بنى سويف والسيارة رقم 4789 ف ر ا ( اجرة ميكروباص ) قيادة رمضان احمد سيد (24 سنة ) مقيم بالاهون مركز الفيوم.



كما تبين من التحقيقات أن الحادث وقع بسبب توقف السيارة الاولى المفاجئ مما أدى إلى اصطدام السيارة الثانية بها من الخلف وانقلابها على جانب الطريق.



أسفر الحادث عن مصرع أنور رجب محمد ( 45 سنة ) موظف بشركة بترول وأصابة 10 اخرون بأصابات متفرقة تم نقلهم الى مستشفيات الواسطى والعياط للعلاج.



تم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

