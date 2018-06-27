الان .. بث مباشر البرازيل وصربيا

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معلومات عن مشاهدة البرازيل وصربيا اليوم البرازيل Vs صربيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1 + بي إن 4k، الملعب : أرينا بالتيكا ، المعلقين : حفيظ دراجي (بي إن ماكس 1) + خليل البلوشي (بي إن 4k) .

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موعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا؟





9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





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