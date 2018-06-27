زاهي حواس يقدم مسرحية "اللوتس والبردي" بـ"تورينو" ويدعوا الايطاليين لزيارة مصر (صور)

عقدت ندوة بحضور عالم الآثار الدكتور زاهي حواس سفير التراث العالمي، في مدينة تورينو السياحية بإيطاليا، لمناقشة وتقديم مسرحية اللوتس والبردي.

حضر الندوة أشهر ممثل إيطالي وهو coimo coltraro والذي القي مشاهد عن الفرعون المصري سقنن رع الذي طرد الهكسوس من مصر، كما حضرت الممثلة الايطالية استرا ايجيتو ويعني اسمها نجمة مصر، وألقت مشاهد عن الملكة تتي شيري والتي ساعدت في طرد الهكسوس من مصر.

كما أعلن "حواس" أن المسرحية سوف تعرض أمام أبو الهول في نوفمبر المقبل وأعلن انه مع الموسيقار الايطالي زمبوني سوف يقدما للعالم أول أوبرا باسم الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

كما تحدث حواس عن مقابر وداي الملوك وعن أسرار الأهرامات وأبو الهول وأعلن أمام ١٠٠٠ ايطالي أن مصر آمنة ودعا الإيطاليين لزيارة مصر.