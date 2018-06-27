هواواي P20 Pro يتفوق على منافسيه في التقاط الصور عالية الوضوح بمقدار 5 أضعاف

يمتاز هاتف HUAWEI P20 Pro بقدرته الفريدة على التقاط الصور فائقة الوضوح. فعند التقاط صورة بأحد الهواتف الذكية الأخرى ومقارنتها بالصور التي يلتقطها هاتف HUAWEI P20 Pro – المزود بخاصية التقريب الهجينة (حتّى 5 أضعاف)- يمكن التأكد من الفارق الكبير في وضوح وجودة الصورة بين كلا الهاتفين. وترتقي هواوي من خلال هذا الهاتف المبتكر بتجربة التصوير عبر الهواتف الذكية نحو مستويات جديدة تبتعد بالمستخدم عن خيبات الأمل المرتبطة بالتشويش والضبابية الناجمة عن عدم وضوح الصور الملتقطة. واستناداً إلى تقنياته المبتكرة وفائقة التطور، يمكن لهاتف HUAWEI P20 Pro التقاط صور مذهلة وعالية الوضوح، حتى عند استخدام خاصية التقريب إلى أكبر حد ممكن.





وينفرد هاتف HUAWEI P20 Pro بكاميرته المذهلة والتي طورتها هواوي بالتعاون مع شركة ’لايكا‘ لتوفر باقة من المزايا المتناغمة وغير المسبوقة في هواتف هواوي. وترسي هذه المزايا معايير جديدة في مجال الهواتف الذكية، ما يعزز تفوق هاتف HUAWEI P20 Pro على جميع منافسيه في هذا المجال.





فخلال مسيرة تطور الهواتف المحمولة، لم يسبق لعملية التقريب وأن ترادفت مع الجودة العالية في وضوح الصور الملتقطة، ما شكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها الهواتف الذكية. ولكن نجحت هواوي في التغلب على هذه العقبة من خلال سعيها الحثيث لتقديم أفضل التقنيات فائقة التطور.





ويتيح الهاتف، الذي يجمع بين أحدث التقنيات البصرية والرقمية، لمستخدميه إمكانية الحصول على أفضل مستويات الجودة حتى عند التقريب 5 أضعاف من الوضع الأساسي، ويفضي ذلك إلى إنتاج صور تخلو من التشويش والضبابية التي تقدمها الكثير من الهواتف الذكية المنتشرة في الأسواق. ويمتاز هاتف HUAWEI P20 Pro بقدرته على التقاط تفاصيل الأشياء بدقة كبيرة كما لو كان المستخدم واقفاً بالقرب منها وحتى عندما يتم ضبط التقريب في الكاميرا إلى أكبر حد ممكن، ما يتيح إمكانية الحصول على صور تزخر بالألوان المفعمة بالحيوية والتفاصيل الدقيقة عن مسافة بعيدة.





ويعد تقريب الصور أحد المزايا البسيطة وبالغة الأهمية في مجال التصوير، والتي تحظى بتقدير عال بين جميع محترفي التصوير. ومن خلال تقديم أفضل مستويات الجودة في كل صورة يتم التقاطها باستخدام خاصية التقريب الهجينة حتى 5 أضعاف، توفر هواوي جميع الأدوات اللازمة لتحويل أي مشهد أو صورة للمناظر العمرانية أو الطبيعية أو اللحظات المتميزة إلى لوحة فنية استثنائية بحد ذاتها.





ويمكن التقاط الصور الجميلة من مسافات بعيدة باستخدام الكاميرا المزدوجة للهاتف، حيث يتم إظهار جميع التفاصيل الدقيقة على نحو يماثل رؤية العين المجردة على أرض الواقع، وبشكل تعجز معظم الهواتف الذكية عن تحقيقه. ومن خلال الإبقاء على التوازن الطبيعي للون الأبيض في الصور، تحافظ الصور الملتقطة باستخدام خاصية التقريب الهجينة حتى 5 أضعاف على طابعها الواقعي الذي يعكس الألوان والتباين بدقة عالية.





ولا تقتصر فائدة هذه الخاصية المذهلة على المسافرين وعشاق التصوير فحسب، فقد تم تصميم جميع مزايا هاتف HUAWEI P20 Pro بما يتيح لجميع المستخدمين العاديين إمكانية التقاط صور احترافية مذهلة بكل سهولة ويسر. وأصبح بمقدور الجميع استخدام هاتف HUAWEI P20 Pro لالتقاط صور ترقى إلى أعلى مستويات الجمال عند تصوير الأروقة الرائعة، وناطحات السحاب الشاهقة، والمناظر الطبيعية الساحرة.





وينطوي هاتف HUAWEI P20 Pro، الذي يحظى بتقدير واسع حول العالم، على باقة واسعة من المزايا الفريدة والمصممة خصيصاً لإنجاز أهداف محددة. وتعد خاصية التقريب الهجينة إحدى المزايا الكثيرة والمبتكرة التي توفرها تقنيات هذا الهاتف الذكي. وتعد الكاميرا المزودة بمستشعر الألوان الأساسية RGB بدقة 40 ميجابكسل الخيار الأمثل لالتقاط جميع الصور، في حين تمثل خاصية التقريب الهجينة الإضافة الأفضل لهذا الهاتف الذكي الحافل بالمفاجآت.







