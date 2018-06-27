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السويد تسجل الهدف الذهبي للإطاحة بألمانيا من كأس العالم

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:32 م
السويد تسجل الهدف الذهبي للإطاحة بألمانيا من كأس العالم
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أحمد عصام
 

سجل منتخب السويد، هدفا في مرمي منتخب المكسيك، في الدقيقة 52 من الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.


ويعد هذا الهدف بمثابة الهدف الذهبي، لأنه سيكون سببا في صعود المنتخب السويدي لدور ال16، والإطاحة بالمنتخب الألماني من المونديال.


وحال استمرار النتائج في المباراتين، عن تعادل ألمانيا سلبيا مع كوريا الجنوبية، ونقدم السويد علي المكسيك، فسوف يتأهل المنتخبين المكسيكي والسويدي للدور القادم.

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