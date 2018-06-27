عاجل.. منع ميلان الإيطالي من المشاركة بالبطولات الأوروبية

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إيقاف نادي آي سي ميلان الإيطالي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين قادمين.





‏وجاء منع الروسونيري من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا أو بطولة الدوري الأوروبي، بسبب مخالفته لـ قانون اللعب المالي النظيف التابع لـ UEFA.



