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عاجل.. منع ميلان الإيطالي من المشاركة بالبطولات الأوروبية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:28 م
عاجل.. منع ميلان الإيطالي من المشاركة بالبطولات الأوروبية
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عمر عبد العزيز
 

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إيقاف نادي آي سي ميلان الإيطالي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين قادمين.


‏وجاء منع الروسونيري من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا أو بطولة الدوري الأوروبي، بسبب مخالفته لـ قانون اللعب المالي النظيف التابع لـ UEFA.


وكان الميلان قد أبرم عددًا كبيرًا من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي في العام الماضي، دون أن يتم بيع لاعبين بعدد يحدث توازن في سوق التعاقدات.

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