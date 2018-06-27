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سعر الدولار اليوم الاربعاء 27/6/2018 فى 3 بنوك حكومية محدثة أولا بأول

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:25 م
سعر الدولار اليوم الاربعاء 27/6/2018 فى 3 بنوك حكومية محدثة أولا بأول
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يعرض لكم " الفجر “سعر الدولار اليوم الاربعاء 27/6/2018 فى 3 بنوك حكومية، محدثة أولا بأول، وفيما يلى سعر الدولار أمام الجنية المصرى .



سعر الدولار اليوم  الاربعاء 27/6/2018 فى مصر


شهد سعر الدولار  الاربعاء 27/6/2018 استقرارا أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر، حيث وصل متوسط السعر اليوم وفقا للبنك المركزي المصري 17.78 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار  الاربعاء 27/6/2018 فى البنك المركزى



سجل الدولار الاربعاء 27/6/2018  فى البنك المركزى 17.78 جنيه للشراء و17.91 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.



سعر الدولار  الاربعاء 27/6/2018  فى بنك مصر



سجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.78جنيه للشراء و17.88 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.



سعر الدولار الاربعاء 27/6/2018 فى البنك الأهلى



سجل سعر الدولار فى البنك الاهلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.

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