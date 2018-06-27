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تأجيل محاكمة قيادات الجماعة الإرهابية بـ "أحداث مكتب الإرشاد " لـ 2 يوليو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:26 م
تأجيل محاكمة قيادات الجماعة الإرهابية بـ أحداث مكتب الإرشاد لـ 2 يوليو
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلسة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان و آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"؛ لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ ماليه وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وذلك لجلسة 2 يوليو المقبل في جلستها المسائية لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة بسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.

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