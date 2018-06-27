حملات مكبرة في "برج العرب" لمنع انتشار مرض انفلونزا الطيور

شن جهاز مدينة برج العرب غرب الإسكندرية، حملات للمرور على محلات بيع الطيور فى إطار تشديد الرقابة على الالتزام بالشروط والإجراءات المنصوص عليها لمنع انتشار مرض انفلونزا الطيور.



جاءت الحملة بناء على تعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على عوامل الأمان الحيوى واتباع الإجراءات الوقائية اللازمه لمنع انتشار مرض إنفلونزا الطيور وقرار اللواء محمد عقل رئيس مركز ومدينة برج العرب رقم 45 لسنه 2018 بشأن تشكيل لجنة للمرور على مزارع الدواجن ومحلات بيع الطيور.



ومرت اليوم الأربعاء لجنة مشكلة من صبرية حسن مدير إدارة البيئة، والدكتورة ابتسام السيد إبراهيم عضو إدارة الطب البيطرى ومحمد بهنسى عضو إدارة المتابعة الميدانية، سامية ابراهيم عاذر عضو إدارة الرخص بالمركز، عطية سيف النصر مدير إدارة العلاقات العامة، بالمرور على محلات الطيور ببرج العرب القديم لتوعية أصحاب المحلات والعاملين بها لضرورة الالتزام بالشروط والإجراءات المنصوص عليها من قبل مديرية الطب البيطري.

