ضبط 130 قطعة حشيش بحوزة عاطل في الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمد طلعت وكيل إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات سرية الي العقيد عصام عطوان رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية مفادها قيام المدعو أيهاب. أ. ع 38 عامًا عاطل مقيم حي الشيخ زايد دائرة ثالث بالإتجار وترويج المواد المخدرة علي عملائه بدائرة المركز وبتقنين الإجراءات أكدت صحة المعلومات.



وعلي الفور تم تكليف الرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير ومعاونه النقيب أحمد جمال ومحمد إدريس، الذي قاموا بعمل خطة أمنية وعدة كمائن ثابته ومتحركة في الاماكن التي يتردد عليها المتهم وتم ضبطه وبحوزته 130 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض عبارة عن كتر ومبالغ مالية وهاتف محمول.



وبمناقشة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من القاء القبض علي عاطل بحوزته 130 قطعة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.