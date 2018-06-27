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طريقة عمل شوربة لسان عصفور

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:23 م
طريقة عمل شوربة لسان عصفور
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المقادير
كوب لسان العصفور
ليتر ونصف مرق دجاج
رذاذ الزيت النباتي
فصين من المستكة
رأس بصل أخضر شرائح رفيعة
ملعقتان بقدونس مفروم طازج
ملح وفلفل
1/4 ملعقة صغيرة حبهان
صدر دجاجة مسلوق ومقطع بشكل رفيع

طريقة التحضير
ضعي مرق الدجاج في البراد لمدة 4 ساعات، ثم انزعي الدسم الذي يتكون على الوجه.

في وعاء للطهي، ضعي المرق على نار متوسطة ليسخن.

في طاسة للقلي مدهونة برذاذ زيت نباتي ضعي لسان العصفور وحركي على نار هادئة حتى يتحمص ويصبح لونه ذهبي ثم أضيفي المستكة.

أسكبي لسان العصفور فوق الحساء وأضيفي البصل الأخضر وتبلي بالملح والفلفل والحبهان.

أضيفي قطع الدجاج واتركي لسان العصفور يغلي 10 دقائق.

وزعي شوربة لسان العصفور على الأواني ثم زيني بالبقدونس المفروم.
المزيد عن: مكونات لسان عصفور كتشينو طريقة عمل التحضير
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