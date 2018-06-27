وائل جسار يغني "غريبة الناس" وسط تفاعل قوي من جمهور موازين (فيديو وصور)

أحيا النجم وائل جسار، على مسرح النهضة أمس الثلاثاء الليلة الخامسة من ليالي مهرجان موازين الدولي في دورته ال١٧ والمقامة حاليا بالعاصمة المغربية الرباط وسط حضور جماهيري كبير.

جسار غنى أغلب أغنياته الت إشتهر بها ومنها "غريبة الناس" التي تفاعل معها الجمهور بشدة، وغنى أيضا "مشيت خلاص" "خليني ذكرى" "مهما تقولوا" "إذا كنت بعذابي راضي" وغيرها من الأغنيات.

كما سبق وائل جسار المطرب فقرة غنائية للمطرب الفلسطيني أمير دندن خريج برنامج المسابقات آراب أيدول الذي تألق بصوته القوي وحضوره وأغانيه.