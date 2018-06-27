ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وائل جسار يغني "غريبة الناس" وسط تفاعل قوي من جمهور موازين (فيديو وصور)

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:20 م
وائل جسار يغني غريبة الناس وسط تفاعل قوي من جمهور موازين (فيديو وصور)
وائل جسار
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

أحيا النجم وائل جسار، على مسرح النهضة أمس الثلاثاء الليلة الخامسة من ليالي مهرجان موازين الدولي في دورته ال١٧ والمقامة حاليا بالعاصمة المغربية الرباط وسط حضور جماهيري كبير.

 

جسار غنى أغلب أغنياته الت إشتهر بها ومنها "غريبة الناس" التي تفاعل معها الجمهور بشدة، وغنى أيضا "مشيت خلاص" "خليني ذكرى" "مهما تقولوا" "إذا كنت بعذابي راضي" وغيرها من الأغنيات.

 

كما سبق وائل جسار المطرب فقرة غنائية للمطرب الفلسطيني أمير دندن خريج برنامج المسابقات آراب أيدول الذي تألق بصوته القوي وحضوره وأغانيه.

وائل جسار يغني "غريبة الناس" وسط تفاعل قوي من جمهور موازين (فيديو وصور)
وائل جسار يغني "غريبة الناس" وسط تفاعل قوي من جمهور موازين (فيديو وصور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
2
x
16:00
0
ألمانيا
المكسيك
0
x
16:00
3
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 6:00:02 PM