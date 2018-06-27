رسالة رامي رضوان"لاتحاد الكرة" في "8 الصبح"

شن الإعلامي رامي رضوان هجومًا على اتحاد الكرة وذلك بعد الخسائر المتتالية التي حققها المنتخب المصري، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم.





وتعجب "رضوان"، في برنامجه "8 الصبح"، الذي يعرض على فضائية "DMC" من حديث أعضاء في اتحاد الكرة عن رؤيتهم لاختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، قائلًا: "الناس دي ليها عين إزاي تتكلم وتستمر في مناصبها".





وانتقد الأجواء التي كانت محيطة بالمنتخب خلال فترة الإعداد والمشاركة في كأس العالم، قائلًا: «حتى لو خسرنا، كان يجب أن تكون الأجواء المحيطة بالمنتخب مستقرة، لكن نحن نقوم بتنظيم حفلات لهم من قبل حتى مشاركتهم في كأس العالم.





واعرب "رضوان" عن استيائه مما وصفه بتوريط اتحاد الكرة للاعب محمد صلاح، في مشكلات كثيرة، منذ التأهل لكأس العالم، قائلًا: «بعض المصريين وصلوا لمرحلة إنهم بيطالبوا اللاعب بالاعتزال حفاظًا على مستقبله».





وطلب" رامى رضوان" من اتحاد الكرة، وعلى رأسه هاني أبو ريدة، تقديم استقالته، مضيفًا: أناشد الرقابة الإدارية بالتدخل والتحقيق في التجاوزات التي حدثت وان كان اتحاد الكرة محق فى ما صرح به مسئوليه عن عدم وجود مخالفات فأطالبهم بدعوة الرقابة الادارية للتحقيق لتظهى نزاهتهم امام الجميع بعد الاتهامات التى وجهت لهم.