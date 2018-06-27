تعرف على السيرة الذاتية للمدرب البرازيلي "جورجينو" المرشح لتدريب الزمالك

دخل البرازيلي جورجينو المدير الفني لنادي فاسكو دي جاما البرازيلي دائرة اهتمامات الزمالك لتولي تدريب الفريق.

ويستعرض الفجر الرياضي السيرة الذاتية للمدير الفني خلال السطور التالية:-

جورج دى أموريم كامبوس ولد في 17 أغسطس 1964 بالعاصمة ريو دي جانيرو ليبدأ جورجينيو مسيرته الكروية في عام 1984 مع نادي أمريكا البرازيلي وفي عام 1985 انتقل إلى نادي فلامنجو ومنه في عام 1989 إلى نادي باير ليفركوزن الألماني الذي استمر معه لثلاث سنوات وفي عام 1992 انتقل إلى العملاق البافاري بايرن ميونخ وارتدى قميصه لمدة موسمين قبل أن ينتقل إلى اليابان لنادي كاشيما أنتلرز قبل أن يعود إلى البرازيل لنادي ساو باولو في عام 1999 ومنه لنادي فاسكو دي جاما وكانت التجربة الأخيرة له كلاعبا مع نادي فلومينيزي قبل إعلان اعتزاله في 2003.





في 2006 بدأ جورجينو مشواره التدريبي مساعدا لمدرب منتخب البرزايلي دونجا ليتولى بعد ذلك تدريب عدة أندية برازيلية وفي 2011 تولى تدريب كاشيما أنتلرز اليابانى وتوج بلقب الدوري الياباني قبل أن يتولي في 2013 تدريب الوصل الإماراتي قبل أن يعود للدوري البرازيلي ليقود فريقه السابق فاسكو دي جاما ويتوج بلقب الدوري ويقود جورجينو تدريب فاسكو دي جاما حتى الآن.



