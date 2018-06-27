عاجل .. انطلاق صافرة بداية مباراة المانيا وكوريا الجنوبية كأس العالم 2018 (بث مباشر)

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معلومات عن مشاهدة المانيا وكوريا الجنوبية اليوم كوريا الجنوبية Vs ألمانيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1 + بي إن 4k، الملعب : استاد کازان أرينا، المعلقين : يوسف سيف (بي إن ماكس 1) + محمد الكواليني (بي إن 4k) .





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