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عاجل .. انطلاق صافرة بداية مباراة المانيا وكوريا الجنوبية كأس العالم 2018 (بث مباشر)

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:56 م
عاجل .. انطلاق صافرة بداية مباراة المانيا وكوريا الجنوبية كأس العالم 2018 (بث مباشر)
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معلومات عن مشاهدة المانيا وكوريا الجنوبية اليوم كوريا الجنوبية Vs ألمانيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1 + بي إن 4k، الملعب : استاد کازان أرينا، المعلقين : يوسف سيف (بي إن ماكس 1) + محمد الكواليني (بي إن 4k) .

موعد مشاهدة المانيا وكوريا الجنوبية يوتيوب مباراة المانيا وكوريا الجنوبية في تمام الـ 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 4:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة المانيا وكوريا الجنوبية مباشر لايف المانيا وكوريا الجنوبية بث حي اليوم 27-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة المانيا وكوريا الجنوبية اليوم.

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