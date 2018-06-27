مجلس المصرى يعترض على عودة بانسيه





أكدت مصادر مقربة من عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادى المصرى، أن النيه تتجه داخل المجلس لإستبعاد اللاعب اريستيد بانسيه من العودة مرة اخرى لصفوف الفريق البورسعيدى، بحجة ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الاصابة ، وكذا قيام اللاعب ببث فيديوهات على الموقع الرسمى للنادى المصرى تتضمن انتقادا لرئيس مجلس الادارة بسبب تجاهل المجلس له اثناء فترة علاجه ببلجيكا.



وأضافت المصادر أن عدنان ابن رئيس النادى يقف بشدة وراء قرار استبعاد اللاعب مجددا الى صفوف الفريق بسبب ماعتبره ان اللاعب قد اساء الى سمعة والده امام الجماهير بنشره لشكواه عبر حسابه الشخصى على شبكة التواصل الاجتماعى .



وكان اللاعب بانسيه قد فضح ممارسات مجلس الاداره معه وتخليه عنه اثناء فترة علاجه الخارجية .