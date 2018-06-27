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وزير الدفاع الصيني يستقبل نظيره الأمريكي في بكين

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:50 م
وزير الدفاع الصيني يستقبل نظيره الأمريكي في بكين
وزير الدفاع الصيني ونظيره الأمريكي- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
استقبل وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، اليوم الأربعاء في بكين نظيره الأمريكي جيم ماتيس،  وأشاد بالتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، مشيرًا إلى أن الصين عازمة على الدفاع عن سيادتها وأمنها.

ولم يدخر جيم ماتيس أي انتقاد في الآونة الأخيرة ضد سياسة بكين التوسعية في بحر الصين الجنوبي. حتى أن واشنطن قررت عدم دعوة الجيش الصيني للمشاركة في مناورات بحرية دولية ستبدأ خلال هذه الزيارة.

وصرح وي فنغ خه: "الصين تؤيد التنمية السلمية والجيش الصيني يدافع دون ضعف عن سيادة وأمن ومصالح البلاد". 

وأضاف: "الصين والولايات المتحدة لا يمكنهما التقدم إلا في سلام، بعيدًا عن أي مواجهة، في إطار احترام متبادل وتعاون مفيد للبلدين".

ومن جانبه، أعرب جيم ماتيس، الذي يعد أول وزير دفاع أمريكي يزور الصين منذ عام 2014، عن أمله في أن تترجم محادثاته في بكين إلى "حوار مفتوح وصريح". ودعا وي إلى زيارته في البنتاجون.

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