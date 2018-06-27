خورخي دا سيلفا المرشح لتدريب الزمالك.. أزمات لاتنتهي مع الحكام وعاد بالدوري للنصر بعد 19 عام









دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع المدرب الأوروجواني خورخي دا سيلفا المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" السيرة الذاتية للمدير الفني صاحب الـ 56 عاما.





خورخي أوروسمان داسيلفا إيكفريتو ولد في 11 ديسمبر 1961 بمدينة مونتيفيديو عاصمة أوروجواي وبدأ مسيرته مع الكرة كلاعبا في صفوف سنترو اتلاتيكو فينكس ثم انتقل لنادي نادي دانوبيو ومنه لنادي ديفينسور قبل أن يخوض تجربة إحترافية بالدوري الإسباني من بوابة نادي ريال بلد الوليد الذ استمر معه ثلاثة مواسم من 1982 وحتى 1985 لينضم بعد ذلك لنادي أتليتكو مدريد الذي لم يستمر معه طويلا ورحل بعد موسمين ليخوض تحديا جديدا بالدوري الأرجنتيني في نادي أتليتكو ريفر بليت لينتقل في موسم 1989 للدوري التشيلي بعد انضمامه لنادي بالستينو ثم إلي الدوري الكولومبي معلنا ارتداء قميص نادي أمريكا دي كالي وهي التجربة الأبرز حيث لعب معه 172 مباراة مسجلا 65 هدفا ليرحل في موسم 1994 لنادي ديبورتيفو لوس ميلوناريوس ومن ثم العودة إلي الدوري المحلي وناديه السابق ديفينسور قبل إعلان اعتزال لعب كرة القدم في موسم 1997.





بدأ خورخي دا سيلفا مشواره التدريبي موسم 2007 مع نادي ديفينسور الأورجوياني وفاز معه ببطولة التورنو ابتشورا في موسمه الأول ليحقق في الموسم الثاني بطولة الدوري وبطولة التورنو كلسورا في موسمه الثالث ليرحل لتدريب النصر السعودي وينهي الدوري في المركز الثالث ليبدأ مشوارا جديدا وتجربة أخرى بالدوري الأرجنتيني في نادي جودوي كروز كمدرب بديل للأرجنتيني اومر اساد ولم يحقق أي بطولة مع الفريق خلال تلك الفترة ليتولى قيادة فريق بانفيلد الأرجنتيني ثم لبنيارول الأوروجواني حتى تولى تدريب بني ياس الإماراتي في موسم 2013 ولم يحقق نجاحات مع النادي الإماراتي.





في موسم 2014 عاد خورخي لتدريب النصر السعودي بعد اقالة الإسباني راؤول كانيدا ليكون على موعد مع التتويج بالبطولة الأولى خارج الدوري الأوروجواني بعدما نجح في تحقيق لقب الدوري السعودي بعد ان حقق معه الفريق 12 فوزا و4 تعادلات وهزيمة واحدة علما وانه استلم المهمة بعد مرور 9 مراحل من المسابقة.





في موسم 2015 أعلن النصر إقالة خورخي بعد الخروج من كأس ولي العهد بالخسارة من الشباب 1-0 ومنذ تلك الفترة لم يتولى داسيلفا تدريب أي فريق ليسهل من مهمة تعاقد الزمالك معه في ظل عدم ارتباط المدير الفني بتدريب أي نادي في الفترة الحالية.



