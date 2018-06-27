تعرّف على مواعيد إختبارات الناشئين للإسماعيلي في المحافظات

أعلن المهندس خالد فرو نائب رئيس النادى الإسماعيلى ، والمشرف على قطاع الناشئين انه تقرر انطلاق الاختبارات فى ست محافظات بالجمهورية بأكاديميات النادى التي يشرف عليها مصطفي أميرو عضو مجلس الادارة.

ومن جانبة قال اميرو ان العناصر التي سيتم اختيارها من الاكاديميات كفيلة بأن تعيد أمجاد الدراويش في عصره الذهبي.





وأضاف ان البداية اليوم الأربعاء ستكون في مدينة السنبلاوين وستقام الاختبارات على مدار يومين فى مدينة ومركز السنبلاوين بمركز شباب السنبلاوين حيث تقام اليوم بداية من الساعة الثانية ظهرا وحتى السابعة مساءً وتنطلق بنفس المكان اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.





كما تجرى الإختبارات في المنصورة يومى ٢٨ يونيو الجاري بالقرية الأوليمبية بالمنصورة من الساعة 8 مساءا وحتي منتصف الليل ويوم ٢٩ يونيو الجارى بالقريه الأولمبية واستاد جامعة المنصورة من الساعة التاسعة صباحا حتى التانية ظهرا.





وفي محافظة المنيا تنطلق الاختبارات يومى 1 و2 يوليو المقبل حيث تقام فى اليوم الأول بنادى القوات المسلحة ،الثانى بمركز أبوقرقاس بالمنيا بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا وفي محافظة أسيوط :تنطلق الاختبارات يومى 3 و4 يونيو القادم بمركز شباب الوالديه فى تمام الساعة التاسعه صباحا حتى الثانيه ظهرا.





وفي محافظة سوهاج تبرنالاختبارات تبدأ يومى 5 و6 يوليو المقبل بمركز شباب سوهاج (الساحة الشعبية ) فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى التانية ظهرا.





وفي القاهرة تنطلق الاختبارات يومى 12 و13 يوليو القادم بمركز شباب السلام فى تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا .