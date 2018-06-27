ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير التعليم يوقع اتفاقية لإنشاء مدارس تعليم القيادة للنساء

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:48 م
وزير التعليم يوقع اتفاقية لإنشاء مدارس تعليم القيادة للنساء
طباعة
السعودية اليوم
 
شهد أحمد العيسى وزير التعليم، اتفاقية بين الإدارة المرور والشركة القابضة لتطوير التعليم، والتي تتضمن إنشاء 5 مدارس لتعليم القيادة للنساء في مناطق "حائل، والجوف، والحدود الشمالية، ونجران، وجازان".

ووقع الإتفاقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي المدير الإدارة العام للمرور بالمملكة، وسعود بن خضير الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لتطوير التعليم.
المزيد عن: مرور مكة تعليم القيادة تطوير التعليم البسامي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 4:00:16 PM