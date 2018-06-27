وزير التعليم يوقع اتفاقية لإنشاء مدارس تعليم القيادة للنساء

شهد أحمد العيسى وزير التعليم، اتفاقية بين الإدارة المرور والشركة القابضة لتطوير التعليم، والتي تتضمن إنشاء 5 مدارس لتعليم القيادة للنساء في مناطق "حائل، والجوف، والحدود الشمالية، ونجران، وجازان".



ووقع الإتفاقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي المدير الإدارة العام للمرور بالمملكة، وسعود بن خضير الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لتطوير التعليم.