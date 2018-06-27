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بث مباراة المكسيك والسويد بث مباشر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:46 م
بث مباراة المكسيك والسويد بث مباشر
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الفجر الرياضي
 

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معلومات عن مشاهدة المكسيك والسويد اليوم المكسيك Vs السويد، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : إكاتيريتبيرغ أرينا، المعلق : عصام الشوالي .

 

موعد مشاهدة المكسيك والسويد يوتيوب مباراة المكسيك والسويد في تمام الـ 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 4:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة المكسيك والسويد مباشر لايف المكسيك والسويد بث حي اليوم 27-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة المكسيك والسويد اليوم.

 

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