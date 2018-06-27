ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تامر شحاتة: برامج جديدة على خريطة "راديو مصر"

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:45 م
تامر شحاتة: برامج جديدة على خريطة راديو مصر
تامر شحاتة
طباعة
الفجر الفني
 
قال تامر شحاتة المدير التنفيذي لراديو مصر، إن الأيام المقبلة ستشهد الإذاعة عدد من التغيرات التى تهدف إلى مزيدا من التطوير وتحسين جودة المنتج الخاص براديو مصر.

وأضاف شحاتة، منذ دخولنا شهر رمضان الماضى، وهناك محاولات مستمرة لتطوير محتوى الإذاعة، وهو ما تم تنفيذه بالفعل بعد انتهاء اجازات العيد.

وتابع شحاتة، الخريطة الأساسية للبرامج مازالت كما هى مع بعض التغيرات والتعاقدات الجديدة أبرزها برنامج جديد بعنوان "يسعد مساك" يقدمه الدكتور خالد حبيب، والذى يعود مرة أخرى إلى راديو مصر، حيث يقدم البرنامج من الأحد للأربعاء من 6 إلى 7 مساء. 

كذلك تشهد الإذاعة تغير فى عدد من برامجها مثل "ع المصرى دور" والذى سيذاع من الأحد للخميس من 3 إلى 4 عصرا، وأيضا برنامج "كلام معقول" وسيذاع كل خميس من 12 إلى 1 ظهرا، وبرنامج بيك وبيها هنبنيها الذى سيذاع الأحد والثلاثاء من 12 إلى 1 ظهرا.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 4:00:04 PM