تامر شحاتة: برامج جديدة على خريطة "راديو مصر"

قال تامر شحاتة المدير التنفيذي لراديو مصر، إن الأيام المقبلة ستشهد الإذاعة عدد من التغيرات التى تهدف إلى مزيدا من التطوير وتحسين جودة المنتج الخاص براديو مصر.





وأضاف شحاتة، منذ دخولنا شهر رمضان الماضى، وهناك محاولات مستمرة لتطوير محتوى الإذاعة، وهو ما تم تنفيذه بالفعل بعد انتهاء اجازات العيد.





وتابع شحاتة، الخريطة الأساسية للبرامج مازالت كما هى مع بعض التغيرات والتعاقدات الجديدة أبرزها برنامج جديد بعنوان "يسعد مساك" يقدمه الدكتور خالد حبيب، والذى يعود مرة أخرى إلى راديو مصر، حيث يقدم البرنامج من الأحد للأربعاء من 6 إلى 7 مساء.





كذلك تشهد الإذاعة تغير فى عدد من برامجها مثل "ع المصرى دور" والذى سيذاع من الأحد للخميس من 3 إلى 4 عصرا، وأيضا برنامج "كلام معقول" وسيذاع كل خميس من 12 إلى 1 ظهرا، وبرنامج بيك وبيها هنبنيها الذى سيذاع الأحد والثلاثاء من 12 إلى 1 ظهرا.