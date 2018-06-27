هل يكون جورتيسكا تميمة الفوز للماكينات الألمانية علي السويد

يواجه المنتخب الألماني نظيره الكوري الجنوبي، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة، في كأس العالم 2018 بروسيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.





ويسعي منتخب المانشافت لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل التأهل المباشر لدور ثمن النهائي، كما تسعي كوريا للفوز للحفاظ على آمالها في التأهل.



