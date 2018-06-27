الهدوء يسود لجان امتحانات التعليم المفتوح بجامعة المنيا في يومها الخامس



وأضاف الدكتور جمال أبو المجد، بأن المجلس الأعلي للجامعات وافق علي فتح باب التقدم للدبلوم المهنى فى التربية الخاصة والتدخل المبكر لمرحلة الطفولة المبكرة، لمدة عام واحد على فصلين دراسيين لاعداد معلمين ومعلمات متخصصين فى التعامل مع ذوى الاجتياجات الخاصة فى تخصصات التوحد، وصعوبات التعلم النمائية، والاعاقة البصرية، والموهبة والابتكار، والتخاطب واضطرابات التواصل، وذلك لللحاصلين على درجة البكالوريوس والليسانس فى أى تخصص بدون شرط التقدير أو التقيد بسنة التخرج، مضيفًا بأن مركز التعليم المفتوح سيفتح باب الالتحاق بالدبلومة المهنية بنظام اليات التعليم الالكترونى المدمج لحملة المؤهلات العليا البكالوريوس والليسانس لمدة عام بالتعاوم مع جامعة بنى سويف وذلك بكلية الاداب ف فى دبلوم العلوم اللغوية ودبلوم علم الخرائط، ودبلوم الاعلام الالكترونى، ودبلوم إعداد معلمى اللغة العربية لغير الناطقين بها على ان يبدأ التقدم لهذه البرامج وتبدأ الدراسة بها في أكتوبر 2018.



ومن جانبه أكد أشار الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتزمت بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية لضمان سير الامتحانات بهدوء وعدم حدوث أية حالات غش داخل اللجان.



ومن المقرر أن تستمر أعمال الامتحانات حتى الحادى عشر من يوليو القادم.

أكد الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا بأن امتحانات التعليم المفتوح سادها الهدوء داخل اللجان فى خامس أيامها منذ بدئها يوم السبت الموافق 23 من يونيه الماضى، والتى يؤدى فيها نحو 6500 دارس ودارسة بنظام التعليم المفتوح بجامعة المنيا والذي يعمل بنظامى التعليم الالكترونى المدمج، وبالنظام القديم، وذلك فى برامج التجارة والحقوق، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، والإعلام، والتربية للطفولة المبكرة.