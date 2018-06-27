زيادة العلاج الشهري لطلاب جنوب الوادي في قنا إلى 900 ألف جنيهًا



وأضاف نائب رئيس الجامعة ان الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة يبدى اهتماما بالغا بالرعاية الطبية للطلاب ويقوم بالموافقة العاجلة على أي طلاب لعلاج الطلاب بدون ان يتحمل الطالب أي مبالغ اضافية

واضاف الدكتور ياسر مغربي مدير عام الادارة الطبية ان الادارة الطبية قامت بإجراء الفحوصات الطبية للفرقة الاولى للاكتشاف المبكر لفيروس سي حيث تم اجراء التحاليل لحوالي خمسة الاف طالب وطالبة تم علاج 5 حالات على نفقة الجامعة.

صرح الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن تكاليف علاج الطلاب قد تضاعف بشكل كبير في العام الجامعي 2017 -2018 وان العلاج الشهري للحالات المزمنة والأورام، حيث تعدى مجموع تكاليف صرف العلاج الشهري للطلاب 900 الف جنية بعد ان كانت 340 ألف جنيه في العام الماضي، في إطار حرص جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على الاهتمام بالرعاية الصحية للطلاب.وأضاف أن تكاليف علاج الطلاب بالمستشفيات الجامعية والمنافذ المتخصصة زاد إلى 550 الف جنيه بزيادة اكثر من 200 الف جنيه عن العام السابق مشيرًا الى ان عدد الطلاب المترددين على الادارة الطبية بالجامعة بالعيادات الخارجية والاستقبال زاد من عشرة الاف طالب من العام الجامعي السابق الى ستة عشر الف طالب وطالبة هذا العام.