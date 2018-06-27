ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زيادة العلاج الشهري لطلاب جنوب الوادي في قنا إلى 900 ألف جنيهًا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:44 م
زيادة العلاج الشهري لطلاب جنوب الوادي في قنا إلى 900 ألف جنيهًا
صورة أرشيفية
طباعة
بسام عبدالحميد
 
صرح الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن تكاليف علاج الطلاب قد تضاعف بشكل كبير في العام الجامعي 2017 -2018 وان العلاج الشهري للحالات المزمنة والأورام، حيث تعدى مجموع تكاليف صرف العلاج الشهري للطلاب 900 الف جنية بعد ان كانت 340 ألف جنيه في العام الماضي، في إطار حرص جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على الاهتمام بالرعاية الصحية للطلاب.

وأضاف أن تكاليف علاج الطلاب بالمستشفيات الجامعية والمنافذ المتخصصة زاد إلى 550 الف جنيه بزيادة اكثر من 200 الف جنيه عن العام السابق مشيرًا الى ان عدد الطلاب المترددين على الادارة الطبية بالجامعة بالعيادات الخارجية والاستقبال زاد من عشرة الاف طالب من العام الجامعي السابق الى ستة عشر الف طالب وطالبة هذا العام.

وأضاف نائب رئيس الجامعة ان الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة يبدى اهتماما بالغا بالرعاية الطبية للطلاب ويقوم بالموافقة العاجلة على أي طلاب لعلاج الطلاب بدون ان يتحمل الطالب أي مبالغ اضافية
واضاف الدكتور ياسر مغربي مدير عام الادارة الطبية ان الادارة الطبية قامت بإجراء الفحوصات الطبية للفرقة الاولى للاكتشاف المبكر لفيروس سي حيث تم اجراء التحاليل لحوالي خمسة الاف طالب وطالبة تم علاج 5 حالات على نفقة الجامعة.
المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 4:00:04 PM