"العربية لاستصلاح الأراضي" تحقق أكثر ارتفاعا في البورصة اليوم





تصدر سهم "العربية لاستصلاح الاراضي" قائمة الأسهم الأكثر أرتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم الأربعاء، بنسبة 9.37% محققاً 12.37 جنيه، تلاه سهم " العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى" بنسبة 6.85% مغلقاً 0.78 جنيه، ثم "التعمير والاستشارات الهندسية " بنسبة 5.08% محققاً 19.22 جنيه، وسهم "الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول" بنسبة 4.83% محققاً 2.82 جنيه، وجاء فى المرتبة الأخيرة سهم " الشرقية الوطنية للامن الغذائى" بنسبة 4.77% مغلقاً 4.83 جنيه.



