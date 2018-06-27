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"العربية لاستصلاح الأراضي" تحقق أكثر ارتفاعا في البورصة اليوم

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 04:00 م
العربية لاستصلاح الأراضي تحقق أكثر ارتفاعا في البورصة اليوم
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عبدالرحمن العويسي
 

تصدر سهم "العربية لاستصلاح الاراضي" قائمة الأسهم الأكثر أرتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم الأربعاء، بنسبة 9.37% محققاً  12.37 جنيه، تلاه سهم " العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى" بنسبة 6.85% مغلقاً 0.78 جنيه، ثم "التعمير والاستشارات الهندسية " بنسبة 5.08% محققاً 19.22 جنيه، وسهم "الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول" بنسبة 4.83%  محققاً 2.82 جنيه، وجاء فى المرتبة الأخيرة سهم " الشرقية الوطنية للامن الغذائى" بنسبة 4.77% مغلقاً 4.83 جنيه.

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