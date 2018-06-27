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"دايس" تتصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً فى البورصة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:55 م
دايس تتصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً فى البورصة
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عبدالرحمن العويسي
 

 تصدر سهم شركة " دايس للملابس الجاهزة " قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، فى ختام تداولات اليوم "الأربعاء"، بنسبة 9.99% محققاً  23.34 جنيه، تلاه سهم " بنك البركة مصر " بنسبة 5.94% مغلقاً 16 جنيه، ثم " المنصورة للدواجن " بنسبة 5.56% محققاً 6.97 جنيه، وسهم " الصناعات الغذائية العربية-دومتى " بنسبة 4.72%  محققاً 10.10 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيره سهم " ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية " بنسبة 3.61% مغلقاً 14.97 جنيه.

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