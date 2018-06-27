ارتفاع أسهم خارج المقصورة بختام تعاملات اليوم
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:50 م
عبدالرحمن العويسى
سجلت أسهم خارج المقصورة صعود لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم "الأربعاء" ، تداولات على ورقتان مالية، حيث أرتفعت ورقتان, وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 4.678 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 1.360 مليون سهم من خلال تنفيذ عدد 293 عملية.
بينما صعد أسهم كلاً من " المشروعات الصناعية والهندسية " بنسبة 15.68% محققاً 15.05 جنيه.
حيث استقر سهم "القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب".
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