ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ارتفاع أسهم خارج المقصورة بختام تعاملات اليوم

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:50 م
ارتفاع أسهم خارج المقصورة بختام تعاملات اليوم
طباعة
عبدالرحمن العويسى
 
سجلت أسهم خارج المقصورة  صعود  لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم "الأربعاء" ، تداولات على ورقتان مالية، حيث أرتفعت ورقتان, وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 4.678 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 1.360 مليون سهم من خلال تنفيذ عدد 293 عملية.

بينما صعد أسهم كلاً من " المشروعات الصناعية والهندسية " بنسبة 15.68% محققاً 15.05 جنيه.

 حيث استقر سهم "القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب".

المزيد عن: شركات البورصة ختام تعاملات البورصة تعاملات البورصة بداية تعاملات البورصة الرقابة المالية البورصة ارباح البورصة اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 4:00:16 PM