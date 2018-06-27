قطاع "خدمات مالية" يسجل تداولات بقيمة 218.8 مليون جنيه

تصدر قطاع خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 21.29% محققًا 218.8 مليون جنيه ، وجاء في المرتبه الثانية قطاع " العقارات " بنسبة 15.92% بقيمة 163.6 مليون جنيه .



