قطاع "خدمات مالية" يسجل تداولات بقيمة 218.8 مليون جنيه
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:44 م
عبدالرحمن العويسى
تصدر قطاع خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 21.29% محققًا 218.8 مليون جنيه ، وجاء في المرتبه الثانية قطاع " العقارات " بنسبة 15.92% بقيمة 163.6 مليون جنيه .
واحتل قطاع "اتصالات" المرتبة الثالثة بنسبة 14.66% بقيمة 150.6 مليون جنيه، ثم قطاع " البنوك" في المرتبة الرابعة بنسبة 13.51% بقيمة تداول بلغ 138.8 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع " منتجات منزلية و شخصية " بنسبة 8.41% بقيمة تداول بلغت نحو 86.4 مليون جنيه.
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