برونو مارس وسعاد ماسي والرباعي نجوم "موازين".. الليلة

يحيي اليوم الأربعاء، عدد من نجوم الأغنية العالمية والعربية الليلة السادسة من ليالي مهرجان موازين الدولي، في دورته الـ١٧ المقامة حاليًا في العاصمة المغربية الرباط.





ويغني المطرب العالمي برونو مارس، على مسرح السويسي المخصص للنجوم الأجانب، وهو نجم موسيقى "آر.آند.بي" الذي فاز بأكبر عدد من جوائز جرامي في الدورة الأخيرة في نصر جديد لموسيقى البوب على الراب، بعدما أصبحت الموسيقى الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، حيث فاز bruno بست جوائز جرامي من بينها أغنية العام عن أغنيته that’s what i like وألبوم العام عن 24k magic.





كما تغني إحدى أيقونات الفن الجزائري سعاد ماسي على مسرح محمد الخامس، أما الفنان صابر الرباعي سيكون على موعد مع جمهور موازين على مسرح النهضة المخصص للنجوم العرب.