المؤبد لعامل بمحطة بنزين والمشدد 10 سنوات لـ3 آخرين قتلوا مواطنا بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بالسجن المؤبد لعامل بمحطة بنزين والمشدد 10 سنوات لـ3 آخرين لاتهامهم باستعراض القوة وقتل مواطن عمداً بالمطرية.





وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين "كرم.ع"، عامل بمحطة بنزين، و"بلال.ر"، عامل طلاء سيارات، و"عبد الرحمن.ا"، و"محمد. ن"، بقتل المجني عليه "احمد. ش"، بسبب خلافات مالية بينهم، بأن أعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وعصا خشبية، وترصدوا للمجني عليه في مكان أيقنوا مروره منه، وما إن ظفروا به حتى قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه وباقي سكان المنطقة، وذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي.



