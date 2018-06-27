الليلة.. رئيس جهاز حماية المنافسة في ضيافة أسامة كمال على "dmc"

يستضيف الإعلامي أسامة كمال، الدكتور أمير نبيل، الرئيس الجديد لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "مساء dmc" الذي يُعرض عبر قناة "dmc"، في تمام العاشرة مساءً.

يتحدث رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في أول ظهور تليفزيوني له، عن حقيقة تواطؤ الفيفا ضد مصر ودول الشرق الأوسط في منع بث مباريات كأس العام على التليفزيون الأرضي، وما هو دور جهاز حماية المنافسة في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي، وكيف يساعد على حماية المواطنين من استغلالهم من قبل الشركات والتجار؟.

كما يعلن عن أبرز القضايا التي كشفها الجهاز في قطاعات الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من القطاعات التي تمس حياة المواطنين، والتعديلات التشريعية التي يحتاجها الجهاز ليكون أكثر قوة وفاعلية في أداء عمله.