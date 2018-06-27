ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الليلة.. رئيس جهاز حماية المنافسة في ضيافة أسامة كمال على "dmc"

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:04 م
الليلة.. رئيس جهاز حماية المنافسة في ضيافة أسامة كمال على dmc
اسامة كمال
طباعة
 

يستضيف الإعلامي أسامة كمال، الدكتور أمير نبيل، الرئيس الجديد لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "مساء dmc" الذي يُعرض عبر قناة "dmc"، في تمام العاشرة مساءً.

يتحدث رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في أول ظهور تليفزيوني له، عن حقيقة تواطؤ الفيفا ضد مصر ودول الشرق الأوسط في منع بث مباريات كأس العام على التليفزيون الأرضي، وما هو دور جهاز حماية المنافسة في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي، وكيف يساعد على حماية المواطنين من استغلالهم من قبل الشركات والتجار؟.

كما يعلن عن أبرز القضايا التي كشفها الجهاز في قطاعات الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من القطاعات التي تمس حياة المواطنين، والتعديلات التشريعية التي يحتاجها الجهاز ليكون أكثر قوة وفاعلية في أداء عمله.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 2:20:09 PM