محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاحتفال بثورة 30 يونيو
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:59 م
أبورية حسين
قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوي بالأجهزة التنفيذية وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وتشكيل غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقي شكاوي المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية ابتداء من غدا الخميس 28 يونيه وحتي نهاية الاحتفال بالذكرى الخامسة من ثورة الثلاثون من يونيو.
وأضاف المحافظ أنه سيتم تلقي البلاغات من غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات وسيتم تشكيل فريق للتدخل السريع علي مدار 24 ساعة خلال عطلة الاحتفال بثورة 30 يونيه.
شدد عبد المنعم علي اتخاذ الاجراءات الأمنية والتوجد الأمني بجميع المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات وأماكن تردد المواطنين بدء من الغد وحتي السبت الثلاثون من يونيه الجاري، وعلي ضرورة تواجد قيادات المصالح الحكومية من مديريات وهيئات وشركات ومؤسسات مع تشكيل لجنة لحماية المقار والمرور المستمر وعمل نوبتجيات علي مدار الـ 24 ساعة خلال هذه الفترة.
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