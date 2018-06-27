محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاحتفال بثورة 30 يونيو

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوي بالأجهزة التنفيذية وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وتشكيل غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقي شكاوي المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية ابتداء من غدا الخميس 28 يونيه وحتي نهاية الاحتفال بالذكرى الخامسة من ثورة الثلاثون من يونيو.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تلقي البلاغات من غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات وسيتم تشكيل فريق للتدخل السريع علي مدار 24 ساعة خلال عطلة الاحتفال بثورة 30 يونيه.