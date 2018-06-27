مصطفى حسانين يكشف مراحل العمل في محور روض الفرج (فيديو)

قال المهندس مصطفى حسانين، مدير التخطيط والمتابعة بمشروع محور روض الفرج، إن المشروع ينقسم إلى مرحلتين الاولى منه بطول 29 كيلومتر من طريق مصر اسكندرية الصحراوي حتى الطريق الدائري والثانية من الدائري وحتى شبرا بطول 6 ونصف كيلومتر.



