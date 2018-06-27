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مصطفى حسانين يكشف مراحل العمل في محور روض الفرج (فيديو)

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:59 م
مصطفى حسانين يكشف مراحل العمل في محور روض الفرج (فيديو)
مصطفى حسانين
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ندى محمد
 
قال المهندس مصطفى حسانين، مدير التخطيط والمتابعة بمشروع محور روض الفرج، إن المشروع ينقسم إلى مرحلتين الاولى منه بطول 29 كيلومتر من طريق مصر اسكندرية الصحراوي حتى الطريق الدائري والثانية من الدائري وحتى شبرا بطول 6 ونصف كيلومتر.

وأوضح في لقاء خاص على فضائية "DMC"، اليوم الاربعاء، أن المرحلة الأولى تم إنجازها وافتتاحها العام الماضي بينما الثانية انتهى 90% منها وتم تقسيمها إلى 5 مناطق انتهت 4 منها ويجري العمل على منطقة واحدة فقط، متابعا أن منطقة النيل سيكون فوقها كوبري معلق لأول مرة بأيدي مصرية. 
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